حزب الله: تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران

الوكيل الإخباري- قال حزب الله السبت، إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكدت أن طهران "لن تتخلى" عن دعمه، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة شدد على شمول لبنان.

