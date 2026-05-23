حزب الله: تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران

الوكيل الإخباري-   قال حزب الله السبت، إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكدت أن طهران "لن تتخلى" عن دعمه، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة شدد على شمول لبنان.

وأورد حزب الله المدعوم من طهران في بيان أن عراقجي أكد في رسالته أن "الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر"، مضيفا أن إيران طرحت منذ بدء وساطات إقليمية لخفض التوتر بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق، وأن هذا الأمر "بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه".

 
 


