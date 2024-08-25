 
الأحد 2024-08-25 09:40 ص
 

 

حزب الله: عمليتنا العسكرية قد تمت وأنجزت

علم حزب الله اللبناني
علم حزب الله اللبناني
الأحد، 25-08-2024 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني إن عمليته العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأنجزت.اضافة اعلان


وقد شن الحزب هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط "هجوم كبير" من قبل حزب الله.
gnews

أحدث الأخبار

طائرة تتبع لشركة الملكية الأردنية

خاص بالوكيل المجالي: تعليق رحلات "الملكية" المتوجهة إلى بيروت اليوم الأحد مؤقتا

جامعة اليرموك

أخبار محلية اليرموك تستحدث برنامج البكالوريوس في علوم الرياضة

مؤسس تطبيق تيليغرام ، بافيل دوروف

منوعات القبض على الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام

علم حزب الله اللبناني

عربي ودولي حزب الله: عمليتنا العسكرية قد تمت وأنجزت

ته

أخبار الشركات شركات البريد السريع: الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والبريد السريع تهدد قطاعاً حيوياً وتتعارض مع مبادئ المنافسة الحرة

حزب الله

عربي ودولي حزب الله يفنّد ادعاء الاحتلال بتعطيل هجومه

لحظة حدوث الانهيار الصخري

منوعات فيديو- انهيار صخري كبير قبل ثواني من سقوطه على المركبات في السعودية

جانب من صفقة سابقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

فلسطين محادثات مفصلية.. القاهرة تشهد جولة جديدة من مفاوضات التبادل



 


الأكثر مشاهدة