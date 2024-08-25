حزب الله: عمليتنا العسكرية قد تمت وأنجزت

وقد شن الحزب هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط "هجوم كبير" من قبل حزب الله.
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