حزب الله: قصفنا بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأضاف أنه قصف أيضا بالصواريخ شمال مدينة صفد المحتلة.