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حزب الله: قصفنا بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية قرب مارون الراس

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 05-11-2024 01:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ تحركا للقوات الإسرائيلية عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون الراس جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وأضاف أنه قصف أيضا بالصواريخ شمال مدينة صفد المحتلة.
 
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