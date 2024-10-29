 
الثلاثاء 2024-10-29 09:49 م
 

حزب الله: قصفنا بالمدفعية تجمعا لقوات العدو في تل النحاس

حزب الله
حزب الله
الثلاثاء، 29-10-2024 08:52 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية في الحمامص جنوبي بلدة الخيام، وأوقع قتلى وجرحى جراء ذلك، وإنه قصف بالمدفعية تجمعا لقوات إسرائيلية في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وفي لبنان أيضا، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البياضة جنوبي لبنان.
 
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