حزب الله: قصفنا بالمدفعية تجمعا لقوات العدو في تل النحاس

08:52 م

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية في الحمامص جنوبي بلدة الخيام، وأوقع قتلى وجرحى جراء ذلك، وإنه قصف بالمدفعية تجمعا لقوات إسرائيلية في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وفي لبنان أيضا، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البياضة جنوبي لبنان.