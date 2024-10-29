حزب الله: قصفنا بالمدفعية تجمعا لقوات العدو في تل النحاس

وفي لبنان أيضا، قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البياضة جنوبي لبنان.
-
أخبار متعلقة
-
الهجرة الدولية: الحرب في السودان تسببت بنزوح 14 مليون شخص
-
غارات إسرائيلية على النبطية والناقورة وبلدات جنوب لبنان
-
صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل
-
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: لا بديل للأونروا
-
سموتريتش: الحرب في الشمال ستنتهي قبل نهاية العام
-
4 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الرئيس الإندونيسي: نحن بحاجة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"
-
مخاوف أمريكية من نفاد بعض أنواع الصواريخ المرسلة لأوكرانيا وإسرائيل