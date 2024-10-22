 
الثلاثاء 2024-10-22 08:09 م
 
 

حزب الله: لا مفاوضات مع إسرائيل

شعار حزب الله
حزب الله
الثلاثاء، 22-10-2024 06:51 م

الوكيل الإخباري-    قال حزب الله اللبناني يوم الثلاثاء إنها لن تجري مفاوضات في ظل استمرار القتال مع إسرائيل.

اضافة اعلان


وأوضح محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء “لا مفاوضات تحت النار وما لا يؤخذ بالنار لا يعطى بالسياسة”.

وقال عفيف إن الحزب يعلن “مسؤوليته الكاملة والتامة والحصرية” عن استهداف منزل نتنياهو.

 
gnews

أحدث الأخبار

مسيرة

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: انتهاء حادث تسلل المسيّرات من لبنان

تعبيرية

فلسطين تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب بعد تسلل مسيّرة من لبنان

عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود

أخبار محلية بحضور الملك والملكة.. عقد قران الآنسة سُكينة ناصر جودة والمهندس راكان رائد أبو السعود

جانب من التمرين

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يلتقي مع بلينكن الأربعاء في عمّان

ارشيفية

فلسطين دوي صفارات الإنذار لـ25 دقيقة شمال إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة المحتجزين

مدرسة

أخبار محلية "التعليم الخاص" تعقد الملتقى الأول للمدارس الخاصة



 


الأكثر مشاهدة