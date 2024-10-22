حزب الله: لا مفاوضات مع إسرائيل

وأوضح محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء “لا مفاوضات تحت النار وما لا يؤخذ بالنار لا يعطى بالسياسة”.
وقال عفيف إن الحزب يعلن “مسؤوليته الكاملة والتامة والحصرية” عن استهداف منزل نتنياهو.
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