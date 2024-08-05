حزب الله: هاجمنا مقر قيادة الفرقة 91 بالمسيرات الانقضاضية

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني ، انه نفذ ليل الاحد / الاثنين ، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة أييليت.



بدورها قالت إذاعة جيش الاحتلال ان طائرة مسيرة انفجرت بالقرب من ملجأ في منطقة أييليت هشاحر في الجليل الأعلى والجيش يمشط المنطقة.