حزب الله يؤكد حقه بالرد على العداون الإسرائيلي

الأربعاء، 08-04-2026 08:00 م

الوكيل الإخباري-   أكد حزب الله، الأربعاء، حقّه بـ"الرد" على إسرائيل بعد سلسلة الغارات الدامية التي شنّتها على لبنان، متسببة بدمار أبنية فوق رؤوس قاطنيها، مما أوقع 89 قتيلا على الأقل وأكثر من 720 جريحا .

وأورد الحزب في بيان "نؤكد أن دماء الشهداء والجرحى لن تذهب هدرا، وأن مجازر اليوم كما كل الاعتداءات والجرائم الوحشية، نؤكد حقنا الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه، وستزيدنا إصرارا على المقاومة والمواجهة لكبح جماح العدو والدفاع عن أهلنا ووطننا وحماية أمننا في وجه العدوان المستمر".

 
 


