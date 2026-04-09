"حزب الله" يتوعد بمواصلة الهجمات على إسرائيل

الوكيل الإخباري- توعد "حزب الله" اللبناني بمواصلة هجماته على إسرائيل بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، وأعلن استهداف مستوطنة المنارة بالصواريخ.





وقال "حزب الله" في بيان رداً على "خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار"، إنه قصف خلال الليل كيبوتس المنارة في شمال إسرائيل، بحسب بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.



وأضاف الحزب أن هجماته الانتقامية ضد إسرائيل ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي-الأمريكي".



ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء عن استشهاد ما لا يقل عن 182 شخصًا.



ورغم وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت إسرائيل أنها ستواصل هجماتها على "حزب الله". وعلى خلاف إيران، لا تعتبر الولايات المتحدة أن لبنان مشمول بالهدنة المتفق عليها لمدة أسبوعين.



وشنت إسرائيل الأربعاء ضربات واسعة ومفاجئة في أنحاء لبنان، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون وقف إطلاق النار سارياً على العمليات الإسرائيلية في لبنان.



وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة "حزب الله" وبنيته التحتية العسكرية، في حين أكدت السلطات اللبنانية أن عددًا كبيرًا من المدنيين استشهدوا أو أصيبوا.





