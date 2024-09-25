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حزب الله يجهز صاروخ ألماس للمواجهة المرتقبة مع الاحتلال

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 10:56 ص
الوكيل الإخباري-  وصل التوتر بين حزب الله وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2006 وتصاعدت المخاوف من اتساع رقعة الحرب أكثر لاسيما وسط التفوق الإسرائيلي الاستخباراتي الذي وضع الحزب خلال الأيام الماضية أمام معادلة صعبة خسر فيها أسماء أهم الشخصيات القيادية.اضافة اعلان


ويمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات التي يمكنه نشرها لمواجهة التقدم والتفوق الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن من بين أسلحة حزب الله الجديدة الأكثر خطورة صاروخ مضاد للدبابات موجه من صنع إيران يسمى "ألماس" والذي يمنح حزب الله درجة عالية من الدقة في ضرباته مقارنة بما كان عليه عندما خاض آخر حرب مع إسرائيل في عام 2006.

سكاي نيوز
 
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