حزب الله يجهز صاروخ ألماس للمواجهة المرتقبة مع الاحتلال

ويمتلك حزب الله ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدبابات التي يمكنه نشرها لمواجهة التقدم والتفوق الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن من بين أسلحة حزب الله الجديدة الأكثر خطورة صاروخ مضاد للدبابات موجه من صنع إيران يسمى "ألماس" والذي يمنح حزب الله درجة عالية من الدقة في ضرباته مقارنة بما كان عليه عندما خاض آخر حرب مع إسرائيل في عام 2006.
سكاي نيوز
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