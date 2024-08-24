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حزب الله يحقق إصابات مباشرة بعمليات ضد الاحتلال

حزب الله
حزب الله
السبت، 24-08-2024 01:33 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا جنود جيش الاحتلال في موقع هرمون بمسيّرة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة.اضافة اعلان


كما قال الحزب إنه قصف موقع الراهب بقذائف المدفعية، وأوضح "حققنا إصابة مباشرة أيضا".
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