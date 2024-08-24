حزب الله يحقق إصابات مباشرة بعمليات ضد الاحتلال

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا جنود جيش الاحتلال في موقع هرمون بمسيّرة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة. اضافة اعلان





كما قال الحزب إنه قصف موقع الراهب بقذائف المدفعية، وأوضح "حققنا إصابة مباشرة أيضا".