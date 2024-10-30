حزب الله يرد على تهديدات إسرائيل لزعيمه الجديد

وقال فضل الله إن تعليقات غالانت لن "تجدي نفعا في ثني نعيم قاسم عن مواصلة الدرب، والتصدي للعدوان مع بقية إخوانه، وقيادة هذه المقاومة وحزبها للنصر".
وكان غالانت قد توعد قاسم، مؤكدا أن تعيينه "مؤقت"، وأن "العد التنازلي له قد بدأ".
وكتب غالانت عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأ العد التنازلي"، وأرفق التغريدة بصورة قاسم.
من جهة أخهرى، ينتظر أن يلقي قاسم أول كلمة له كأمين عام لحزب الله بعد إعلان انتخابه الثلاثاء في منصبه، خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، سبتمبر الماضي.
سكاي نيوز
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