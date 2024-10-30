 
الأربعاء 2024-10-30 03:48 م
 

حزب الله يرد على تهديدات إسرائيل لزعيمه الجديد

نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله
نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله
الأربعاء، 30-10-2024 03:28 م
الوكيل الإخباري- قلل القيادي في حزب الله اللبناني حسن فضل الله، الأربعاء، من تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي قال فيها إن الأمين العام الجديد للجماعة نعيم قاسم "لن يشغل المنصب لفترة طويلة".اضافة اعلان


وقال فضل الله إن تعليقات غالانت لن "تجدي نفعا في ثني نعيم قاسم عن مواصلة الدرب، والتصدي للعدوان مع بقية إخوانه، وقيادة هذه المقاومة وحزبها للنصر".

وكان غالانت قد توعد قاسم، مؤكدا أن تعيينه "مؤقت"، وأن "العد التنازلي له قد بدأ".

وكتب غالانت عبر حسابه على منصة "إكس": "بدأ العد التنازلي"، وأرفق التغريدة بصورة قاسم.

من جهة أخهرى، ينتظر أن يلقي قاسم أول كلمة له كأمين عام لحزب الله بعد إعلان انتخابه الثلاثاء في منصبه، خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، سبتمبر الماضي.

سكاي نيوز
 
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