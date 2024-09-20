حزب الله يرد على قصف الضاحية

09:30 م

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني قصفه بصواريخ الكاتيوشا مقر الاستخبارات الرئيسي بالمنطقة الشمالية المسؤول عن الاغتيالات في قاعدة ميشار. اضافة اعلان





وأضاف حزب الله أنه قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون.