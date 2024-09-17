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حزب الله يستهدف الجليل المحتل بثلاثة صواريخ .. ومخاوف من حرب موسعة ضد لبنان

صورة متداولة عن مكان سقوط الصواريخ الثلاثة
صورة متداولة عن مكان سقوط الصواريخ الثلاثة
الثلاثاء، 17-09-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري-   رصدت إسرائيل سقوط 3 صواريخ من لبنان، الثلاثاء، على منطقة الجليل شمالا، دون وقوع إصابات، وفق إعلام عبري.

يأتي ذلك وسط تصاعد مؤشرات من الجانب الإسرائيلي على شنّ حرب موسعة ضد لبنان، رغم تحذيرات دولية وأبرزها أمريكية من خطورة ذلك.

وقالت القناة الـ”12″ الإسرائيلية الخاصة إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضافت: “تم رصد سقوط 3 صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق مفتوحة في الجليل دون وقوع إصابات”.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق بالخصوص حتى الساعة 08:45 (ت.غ).

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن “حزب الله” تنفيذه 3 هجمات ضد أهداف عسكرية في منطقة الجليل الأعلى، شملت مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة المنارة بأسلحة “مناسبة” لم يحددها.

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الأناضول 

 
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