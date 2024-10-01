حزب الله يستهدف تحركات لقوات إسرائيلية عبر بلدات حدودية لبنانية

وقال الحزب، في بيان، أنه استهدف تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي العديسة وكفركلا بالأسلحة المناسبة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة.
وأضاف في بيان لاحق، أنه استهدف قوة لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة مستوطنة شتولا بالقذائف المدفعية، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة.
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