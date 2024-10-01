حزب الله يستهدف تحركات لقوات إسرائيلية عبر بلدات حدودية لبنانية

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، ليل الاثنين – الثلاثاء، أنه استهدف تحركات القوات الإسرائيلية عبر بلدات حدودية لبنانية.

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وقال الحزب، في بيان، أنه استهدف تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في البساتين المقابلة لبلدتي‏ العديسة وكفركلا بالأسلحة ‏المناسبة، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة.‏