حزب الله يستهدف ‏قوة مشاة وجرافة إسرائيلية

كما ذكر أنه قصف بصاروخ موجّه جرافة عسكرية إسرائيلية كانت تحاول الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة وأصابها إصابة مباشرة.
c7mob
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