حزب الله يستهدف "للمرة السادسة" تجمعا لجيش الاحتلال

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهدافه "للمرة السادسة" تحركا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس. اضافة اعلان





وقال الحزب -في بيان- "استهدفنا للمرة السادسة بصلية صاروخية تحركا للعدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس"، جنوبي لبنان.



والأربعاء، أطلق "حزب الله" 25 صاروخا في غضون دقيقة واحدة على منطقة الجليل وخليج حيفا، "تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة" وفق بيان للجيش الإسرائيلي.