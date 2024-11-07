حزب الله يستهدف "للمرة السادسة" تجمعا لجيش الاحتلال

وقال الحزب -في بيان- "استهدفنا للمرة السادسة بصلية صاروخية تحركا للعدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس"، جنوبي لبنان.
والأربعاء، أطلق "حزب الله" 25 صاروخا في غضون دقيقة واحدة على منطقة الجليل وخليج حيفا، "تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة" وفق بيان للجيش الإسرائيلي.
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