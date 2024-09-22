حزب الله يستهدف مجمعات صناعات عسكرية إسرائيلية ردا على تفجيرات أجهزة اتصالات

08:57 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله الأحد أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة اسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في “رد أولي” على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزه عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع. اضافة اعلان





وأورد الحزب في بيان “في رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء (مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قامت المقاومة الإسلامية بِقصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا”.



ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان صباح الأحد وتعمل فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بسبب ذلك، وذلك بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله.



وقال الجيش في بيان “تمّ رصد عبور قرابة 85 مقذوفا من لبنان الى أراضي إسرائيل” بعيد السادسة صباحا (03,00 ت غ)، في حين تمّ إطلاق “قرابة 20 مقذوفا” في دفعة سابقة قرابة الساعة الخامسة.