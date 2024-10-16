حزب الله يستهدف مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية

وكان الحزب أعلن في وقت سابق قصف مربضي مدفعية إسرائيليَّيْن في ديشون ودلتون بدفعات صاروخية.
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيليين اثنين إثر سقوط 5 صواريخ من لبنان وأصابت ساحة منزل في صفد شمال إسرائيل.
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