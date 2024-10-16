حزب الله يستهدف مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية

الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية.

وكان الحزب أعلن في وقت سابق قصف مربضي مدفعية إسرائيليَّيْن في ديشون ودلتون بدفعات صاروخية.

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