 
الأربعاء 2024-10-16 10:16 ص
 
 

حزب الله يستهدف مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية

القوات العسكرية لحزب الله
قوات عسكرية تابعة لحزب الله
الأربعاء، 16-10-2024 07:22 ص

الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه استهدف مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية.
وكان الحزب أعلن في وقت سابق قصف مربضي مدفعية إسرائيليَّيْن في ديشون ودلتون بدفعات صاروخية.

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كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيليين اثنين إثر سقوط 5 صواريخ من لبنان وأصابت ساحة منزل في صفد شمال إسرائيل.

 
gnews

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