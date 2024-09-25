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حزب الله يستهدف مقرا للموساد بصاروخ باليستي في تل أبيب

تل أبيب
تل أبيب
الأربعاء، 25-09-2024 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن توجيه ضربة على مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب، مشيرا إلى أنه "المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي".

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وقال الحزب في بيان له إن الضربة جاءت "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه"، موضحة أنها أطلقت عند الساعة السادسة والنصف صاروخا ‏باليستيا من نوع "قادر "1 مستهدفة".


وكانت أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان تجاه تل أبيب، لأول مرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة قبل قرابة عام.

 
gnews

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