حزب الله يستهدف مقرا للموساد بصاروخ باليستي في تل أبيب

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، عن توجيه ضربة على مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب، مشيرا إلى أنه "المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي".

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وقال الحزب في بيان له إن الضربة جاءت "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه"، موضحة أنها أطلقت عند الساعة السادسة والنصف صاروخا ‏باليستيا من نوع "قادر "1 مستهدفة".