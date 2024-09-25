حزب الله يستهدف مقرا للموساد بصاروخ باليستي في تل أبيب

وقال الحزب في بيان له إن الضربة جاءت "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه"، موضحة أنها أطلقت عند الساعة السادسة والنصف صاروخا باليستيا من نوع "قادر "1 مستهدفة".
وكانت أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان تجاه تل أبيب، لأول مرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة قبل قرابة عام.
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