حزب الله يعلق على استهداف معسكر لواء غولاني

10:28 م

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله إن قواته اطلقت سربا من المسيرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا. اضافة اعلان





وأضاف الحزب أن الهجوم جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان .