 
الأحد 2024-10-13 10:57 م
 

حزب الله يعلق على استهداف معسكر لواء غولاني

شعار حزب الله
حزب الله
الأحد، 13-10-2024 10:28 م
الوكيل الإخباري-   قال حزب الله إن قواته اطلقت سربا من المسيرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا.اضافة اعلان


وأضاف الحزب أن الهجوم جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان . 
 
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