حزب الله يعلق على استهداف معسكر لواء غولاني

وأضاف الحزب أن الهجوم جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان .
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