حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل

الوكيل الإخباري- تبنّى حزب الله الأربعاء إطلاق صواريخ على تجمّع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان إسرائيل اعتراض مقذوفين و"طائرة مسيّرة" مصدرها لبنان.

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