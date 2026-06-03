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حزب الله يعلن إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل

حزب الله
حزب الله
 
الأربعاء، 03-06-2026 06:19 م

الوكيل الإخباري-   تبنّى حزب الله الأربعاء إطلاق صواريخ على تجمّع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك بعد إعلان إسرائيل اعتراض مقذوفين و"طائرة مسيّرة" مصدرها لبنان.

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وقال الحزب في بيان إنه استهدف "تجمّعا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب بركة المرج شمالي فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة"، وذلك ردا "على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار".

 
 


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