حزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية في حيفا وجوارها

وعدّد الحزب في بيان خمس قواعد استهدفها في حيفا والكرمل هي "قاعدة حيفا التقنية وقاعدة حيفا البحرية وقاعدة ستيلا ماريس وقاعدة طيرة الكرمل (...) وللمرة الأولى قاعدة نيشر".
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