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حزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية في حيفا وجوارها

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 17-11-2024 01:38 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد حزب الله اللبناني أنه أطلق مساء السبت "صليات من الصواريخ النوعية" على قواعد عسكرية في مدينة حيفا وجوارها.اضافة اعلان


وعدّد الحزب في بيان خمس قواعد استهدفها في حيفا والكرمل هي "قاعدة حيفا التقنية وقاعدة حيفا البحرية وقاعدة ستيلا ماريس وقاعدة طيرة الكرمل (...) وللمرة الأولى قاعدة نيشر".
 
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