حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين

03:16 م

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقعين عسكرين إسرائيليين في استمرار للمواجهة بين الطرفين عبر الحدود. اضافة اعلان





وقال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه هاجموا بمسيرة انقضاضية مقر قيادة اللواء الغربي جنوب مستعمرة يعرا وتحقيق إصابة دقيقة. كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع مسغاف عام بالأسلحة المناسبة، مشيرا إلى تحقيق ما وصفها بإصابة مباشرة أيضا.