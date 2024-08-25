حزب الله يعلن بدء هجوم جوي كبير على عمق إسرائيل

وأوضح أن المرحلة الأولى شملت استهداف ثكنات ومواقع إسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات نحو هدفها المنشود في عمق إسرائيل.
وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد على استشهاد القائد فؤاد شكر".
وأكد الحزب أنه استهدف مواقع وثكنات جيش الاحتلال ومنصات القبة الحديدية في شمالي فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ، وقال إن عملياته ستأخذ وقتا، وبعد ذلك سيُصدر بيانا تفصيليا بشأن مجرياتها وأهدافها.
ودعا الجيش الإسرائيليين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات حزب الله.
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