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حزب الله يعلن بدء هجوم جوي كبير على عمق إسرائيل

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
الأحد، 25-08-2024 07:11 ص

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملياته ضد إسرائيل بنجاح كامل.

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وأوضح أن المرحلة الأولى شملت استهداف ثكنات ومواقع إسرائيلية تسهيلا لعبور المسيرات نحو هدفها المنشود في عمق إسرائيل.

 

وكان قال حزب الله في وقت سابق من اليوم الأحد، إنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الإسرائيلي.


وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار "الرد على استشهاد القائد فؤاد شكر".


وأكد الحزب أنه استهدف مواقع وثكنات جيش الاحتلال ومنصات القبة الحديدية في شمالي فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ، وقال إن عملياته ستأخذ وقتا، وبعد ذلك سيُصدر بيانا تفصيليا بشأن مجرياتها وأهدافها.

 

بدوره صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يرصد هجوما واسعا من حزب الله، لافتا إلى العمل على إزالة أي تهديد من حزب الله الذي هو بدعم من إيران وفق تصريحاته.


ودعا الجيش الإسرائيليين للاستجابة للتعليمات الأمنية في ظل تهديدات حزب الله.

 

وقال إنه يهاجم داخل لبنان لإزالة التهديدات على إسرائيل، ووزير الدفاع يقود العمليات، كما لفت إلى توسيع نطاق التحذيرات لتشمل منطقة تل أبيب الكبرى وكافة المناطق الممتدة شمالها.

 

gnews

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