حزب الله يعلن تشييع عشرات من عناصره في جنوب لبنان

09:57 م

الوكيل الإخباري- شيّع حزب الله اللبناني، السبت، في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان، 44 شخصا، معظمهم من مقاتليه الذين استشهدوا خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل. اضافة اعلان





وشملت مراسم التشييع 39 مقاتلا وأربعة مدنيين قال الحزب إنهم قتلوا في عمليات إسرائيلية، إضافة إلى شخص توفي لأسباب طبيعية. وأفاد مراسل "فرانس برس" بأن شاحنات نقلت النعوش إلى موقع الدفن، فيما حملت النساء صور أقاربهن المتوفين وسط أجواء من الحزن، إلى جانب صور للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الذي قتل في أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير الماضي.



وتضررت بلدة مجدل سلم بشدة جراء الحرب، ما حال دون تمكن عدد من العائلات من دفن أفرادها في مسقط رأسهم خلال فترة القتال.



ولا يكشف حزب الله عن عدد مقاتليه الذين سقطوا في المعارك، لكنه أقام عدة مراسم تشييع خلال الفترة الأخيرة. وجاءت هذه المراسم بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في 17 يونيو.



وكان إعلان سابق متداول عبر الإنترنت قد تحدث عن 129 قتيلا في البلدة، إلا أن بلدية مجدل سلم نفت صحة الرقم، مؤكدة أن الأعداد المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة.



وتزامن التشييع مع توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو، بعد جولة تفاوض بين إسرائيل ولبنان استضافتها روما.



وفي أبريل الماضي، انطلقت مفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية هي الأولى منذ عقود، بهدف إنهاء حالة الحرب. وفي 26 يونيو توصلا إلى اتفاق إطاري يتضمن نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي توغلت فيها في جنوب لبنان، إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة.









