حزب الله يعلن تنفيذ 21 عملية خلال الـ24 ساعة الماضية
الثلاثاء، 26-11-2024
03:00 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/711356
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الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله عن تنفيذ 21 عملية تصدّ لمحاولات تقدم قوات الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشارها ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.
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ونشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه".
وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الاثنين 25 نوفمبر، 21 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي": «