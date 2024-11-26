حزب الله يعلن تنفيذ 21 عملية خلال الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله عن تنفيذ 21 عملية تصدّ لمحاولات تقدم قوات الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشارها ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

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ونشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".