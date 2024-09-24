حزب الله يعلن دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة

05:20 م

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الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة لأول مرة منذ 8 أكتوبر / تشرين الأول الماضي. اضافة اعلان





وقال الحزب في بيان إنه استهدف بالصاروخ قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) شمال فلسطين المحتلة.

