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حزب الله يعلن دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة

مقاتل في حزب الله
حزب الله
الثلاثاء، 24-09-2024 05:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة لأول مرة منذ 8 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وقال الحزب في بيان إنه استهدف بالصاروخ قاعدة شمشون (مركز تجهيز ‏قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) شمال فلسطين المحتلة.
 
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