حزب الله يعلن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه قصف مطار مجيدو العسكري للمرة الثالثة بصواريخ "فادي 2".

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كما أعلن الحزب قصفه مصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترا بصواريخ "فادي 2″، بالإضافة إلى قاعدة عاموس بصواريخ "فادي 1".

وكان أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 20 صاروخا أطلق من جنوب لبنان، اعترض بعضها وسقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة.