حزب الله يعلن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية

كما أعلن الحزب قصفه مصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترا بصواريخ "فادي 2″، بالإضافة إلى قاعدة عاموس بصواريخ "فادي 1".
وقد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا شمالي إسرائيل.
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