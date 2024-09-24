 
الثلاثاء 2024-09-24 11:11 ص
 
 

حزب الله يعلن قصف مواقع عسكرية إسرائيلية

جانب من استهداف المواقع في الأراضي المحتلة
جانب من استهداف المواقع في الأراضي المحتلة
الثلاثاء، 24-09-2024 07:36 ص

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه قصف مطار مجيدو العسكري للمرة الثالثة بصواريخ "فادي 2".

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كما أعلن الحزب قصفه مصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترا بصواريخ "فادي 2″، بالإضافة إلى قاعدة عاموس بصواريخ "فادي 1".

 

وكان أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 20 صاروخا أطلق من جنوب لبنان، اعترض بعضها وسقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة.


وقد أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا شمالي إسرائيل. 

 
gnews

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