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حزب الله يُعلن مقتل 90 عسكريا إسرائيليا منذ بدء التوغل البري إلى لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 06:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إسرائيل رصد إطلاق 115 صاروخًا أمس، قبل اعتراض صواريخ وصلت صفد في الساعة الأولى من فجر اليوم، فيما أعلن حزب الله أنه أوقع 90 قتيلاً في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل البري.

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وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض صواريخ في روش بينا وكفار بلوم ومحيط صفد وسماع دوي انفجارات متتالية.


وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت أن صفارات الإنذار دوت في صفد ومحيطها بالجليل الأعلى للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.


وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان نحو الجليل الأعلى، قال إنه اعترض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.


وقال حزب الله -فجر اليوم- إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة.


وتحدث أيضًا عن رشقة صاروخية أخرى استهدفت تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن 7 من ضباطه وجنوده أصيبوا أمس في معارك جنوب لبنان في يوم واحد.


وفي آخر تطور في الجانب الإسرائيلي، قرر الجيش إزالة أجزاء من جدران دفاعية وضعت في الشمال للتصدي للصواريخ المضادة للدروع.


خسائر

في المقابل، أكد حزب الله إيقاع قتلى وجرحى بعد نصبه كمينًا لجنود إسرائيليين عند تقدمهم في أطراف كفركلا.


وقال إن 90 عسكريًا إسرائيليًا قتلوا منذ بدء التوغل البري مطلع الشهر الجاري.


وقد بث الحزب صورًا لاستهدافه نهاريا وشركة صناعات عسكرية جنوب شرق عكا، وتجمعات لجنود في الجليل.


في الأثناء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 60 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان وفي البقاع شرقه.


وأفاد الدفاع المدني في شرق لبنان باستشهاد شخص، وإصابة 4 بينهم طفلان، في حصيلة أولية إثر غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار، في منطقة بعلبك شرقي لبنان.


وشنت مقاتلة إسرائيلية غارة صباح اليوم استهدفت منزلًا وسط البلدة، ما أدى إلى تدمير المبنى وتضرر مبانٍ مجاورة.


وقد شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة صور الساحلية في جنوبي لبنان أمس الاثنين، إضافة إلى مناطق أخرى في الجنوب.


وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بنحو 7 غارات أنحاء مختلفة من وسط مدينة صور، مما تسبب في انهيار بعض المباني، إضافة إلى تضرر عدد من المباني المحيطة.


كما تسببت الغارات في اندلاع حريق في أحد الشوارع، عملت فرق الإطفاء على إخماده.


وتأتي هذه الغارات بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان عدد من المباني في مدينة صور بضرورة إخلائها فورًا.


وكثفت إسرائيل منذ الشهر الماضي ضرباتها الجوية على مناطق تعتبر معاقل لحزب الله قرب بيروت وفي جنوب البلاد وشرقها، وبدأت هجومًا بريًا "محدودًا" في جنوب لبنان بعد تبادل للقصف على مدى سنة مع حزب الله عبر الحدود.

 

 

 
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