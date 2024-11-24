حزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي بكريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.
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