حزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية

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الوكيل الإخباري- ذكر حزب الله أنه قصف بدفعة صاروخية مستوطنة كفار بلوم. اضافة اعلان





من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي بكريات شمونة ومحيطها بإصبع الجليل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.