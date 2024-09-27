حزب الله ينعى قائد وحدة المسيّرات محمد سرور

الوكيل الإخباري- نعى حزب الله، ليل الخميس/ الجمعة، القيادي محمد سرور.



وقال بيان لحزب الله ” ننعى الشهيد القائد محمد حسين سرور الذى ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

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