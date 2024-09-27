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حزب الله ينعى قائد وحدة المسيّرات محمد سرور

حزب الله ينعى محمد سرور
حزب الله ينعى محمد سرور
الجمعة، 27-09-2024 01:21 ص

الوكيل الإخباري-   نعى حزب الله، ليل الخميس/ الجمعة، القيادي محمد سرور.

وقال بيان لحزب الله ” ننعى الشهيد القائد محمد حسين سرور الذى ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

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وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل محمد سرور، قائد وحدة المسيّرات في حزب الله، في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

 
gnews

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