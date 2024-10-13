حزب الله يهاجم قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا

12:33 م

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الوكيل الإخباري- قال حزب الله اللبناني إنه أطلق رشقة صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا. اضافة اعلان





من جانبها، أفادت تقارير صحفية بأن صافرات الإنذار تدوي في شتولا بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان.



وكالات