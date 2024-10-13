 
الأحد 2024-10-13 03:26 م
 

حزب الله يهاجم قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا

من تصدي القبة الحديدية لصواريخ حزب الله
من تصدي القبة الحديدية لصواريخ حزب الله
الأحد، 13-10-2024 12:33 م
الوكيل الإخباري-  قال حزب الله اللبناني إنه أطلق رشقة صاروخية نوعية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا.اضافة اعلان


من جانبها، أفادت تقارير صحفية بأن صافرات الإنذار تدوي في شتولا بالقطاع الغربي للحدود مع لبنان.

وكالات
 
gnews

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