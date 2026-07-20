حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ترتفع إلى 5.208 قتلى

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 حزيران إلى 5,208 قتلى، بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز الأحد.

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