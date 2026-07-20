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حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ترتفع إلى 5.208 قتلى

حصيلة الزلزالين في فنزويلا ترتفع الى 920 قتيلا
فنزويلا
 
الإثنين، 20-07-2026 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 حزيران إلى 5,208 قتلى، بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز الأحد.

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وكانت آخر حصيلة أفادت السبت بوقوع 5.119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16,740 أي تغيير الأحد.

 
 


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