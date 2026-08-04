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حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا تتخطّى 6 آلاف قتيل

فرق الإنقاذ تواصل البحث بين أنقاض مبنى منهار في فنزويلا.
ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 01:58 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران، إلى أكثر من 6 آلاف قتيل، وفق ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز الاثنين.اضافة اعلان


في 24 حزيران/يونيو، ضرب فنزويلا زلزالان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات وأحدثا دمارا كبيرا في شمال البلاد لا سيما في ولاية لا غوايرا الساحلية قرب العاصمة كراكاس.

وأودى الزلزالان بـ6125 شخصا وتسببا في انهيار نحو مئتي مبنى، غالبيتها في لا غوايرا حيث لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات موقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.

والأسبوع الماضي، بدأت السلطات الفنزويلية هدم مبان في الولاية، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تضرر أكثر من 850 مبنى.

وتسبّب الزلزالان في إصابة قرابة 17 ألف شخص.

ولم تعلن الحكومة عدد المفقودين، إلا أن الخبراء يقدّرون أن عددهم يصل إلى 10 آلاف.
 
 


gnews

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وبحسب المعلومات المعلنة جرى انتشال جثامين الشهداء من موقع واحد، فيما تشير البيانات إلى أن إجمالي ضحايا العائلتين في ذلك الموقع بلغ 308 شهداء ومفقودين، في واحدة من أكثر الوقائع مأساوية التي خلفها القصف

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