حصيلة ضحايا زلزالَي فنزويلا ترتفع إلى 5278 قتيلًا

وسُجلت نحو 70 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 17 ألفًا، بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وأحدثا دمارًا كبيرًا في شمال البلاد، لا سيما في ولاية لا غوايرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس.
وبلغت الحصيلة السابقة للقتلى، يوم الأحد، 5208 أشخاص.
وفي لا غوايرا، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.
وتعهّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، الإثنين، بإنجاز 4000 منزل للمتضررين بحلول كانون الأول، كما وعدت بإنجاز "أكثر من عشرة آلاف" منزل في العام المقبل.
وبحسب التقديرات الرسمية، تحتاج البلاد إلى نحو 25 ألف منزل لإيواء من فقدوا منازلهم جراء الزلزالين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى تضرر أكثر من 850 مبنى، وانهيار 190 مبنى بالكامل.
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