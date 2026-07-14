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حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30
حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30
 
الثلاثاء، 14-07-2026 12:30 م

الوكيل الإخباري-   تسلم أقارب ضحايا حريق هائل اندلع داخل حانة في بانكوك جثامين ذويهم الثلاثاء، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30، بينما لا يزال آخرون يأملون في أن يكون المفقودون على قيد الحياة.

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واجتاحت النيران حانة ومطعم "رونغ بير نا لات فراو" في العاصمة التايلاندية في وقت متأخر من مساء الأحد، خلال عرض موسيقي، ما دفع رواد المكان إلى الفرار، فيما اشتعلت النيران في ملابس عدد منهم.

 
 


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