حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

واجتاحت النيران حانة ومطعم "رونغ بير نا لات فراو" في العاصمة التايلاندية في وقت متأخر من مساء الأحد، خلال عرض موسيقي، ما دفع رواد المكان إلى الفرار، فيما اشتعلت النيران في ملابس عدد منهم.
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