حصيلة قتلى حريق بانكوك ترتفع إلى 30

الوكيل الإخباري- تسلم أقارب ضحايا حريق هائل اندلع داخل حانة في بانكوك جثامين ذويهم الثلاثاء، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 30، بينما لا يزال آخرون يأملون في أن يكون المفقودون على قيد الحياة.

اضافة اعلان