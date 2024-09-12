 
الخميس 2024-09-12 12:19 م
 
 

حكومة الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات

علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة
الخميس، 12-09-2024 12:09 م

الوكيل الإخباري- عاد شبح خطر إغلاق مؤسسات فدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية ، إثر تأجيل تصويت كان مقررا أمس الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية ، بحسب واشنطن تايمز .

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون أمس الأربعاء معلنا التأجيل، "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع". ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي .


وفي هذا الشأن ، يجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية أيلول (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات الحكومية في الدولة .

 

وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل "إغلاق"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية .

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية "قمر الذرة" يزين سماء الأردن الأسبوع المقبل

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي حكومة الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات

تعبيرية

طب وصحة تحذير.. الصداع المزمن قد يبدأ من الرقبة

وزارة الخارجية الفلسطينية

فلسطين الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو للأغوار

تعبيرية

منوعات طرق فعالة لمنع طفلك من وضع أصابعه في أنفه

تعبيرية

أسواق ومال أول تريليونير في التاريخ..من هو؟

تعبيرية

اقتصاد محلي هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الخميس

جانب من الدمار في غزة | من المصدر

فلسطين 41118 حصيلة شهداء غزة



 


الأكثر مشاهدة