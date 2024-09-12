حكومة الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات

الوكيل الإخباري- عاد شبح خطر إغلاق مؤسسات فدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية ، إثر تأجيل تصويت كان مقررا أمس الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية ، بحسب واشنطن تايمز .

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وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون أمس الأربعاء معلنا التأجيل، "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع". ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي .



وفي هذا الشأن ، يجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية أيلول (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات الحكومية في الدولة .

وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل "إغلاق"، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل حركة الملاحة الجوية والبحرية والبرية .

