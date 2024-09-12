حكومة الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون أمس الأربعاء معلنا التأجيل، "سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع". ويواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي .
وفي هذا الشأن ، يجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية أيلول (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات الحكومية في الدولة .
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