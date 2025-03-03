حلفاء أوكرانيا يؤكدون دعمها.. وواشنطن تصعّد الضغوط على زيلينسكي

وعقب القمة، التي عُقدت الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لو فيغارو إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل "الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة".
كما اقترح ماكرون أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، وذلك لمواجهة تبدّل السياسات الأميركية في عهد ترامب، الذي بدأ محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون إشراك الأوروبيين أو كييف.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد انتهاء الاجتماع في لندن الذي حضره زيلينسكي، إن "على أوروبا تحمّل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارتنا والنجاح في ذلك، يجب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة".
العربية
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: علينا الخوف من المهاجرين وتجار المخدرات وليس من بوتين
-
ماكرون وستارمر يقترحان "هدنة جزئية" لمدة شهر في أوكرانيا
-
مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تنتقد زيلينسكي بشدة
-
روسيا تطلق صاروخ سويوز يحمل مركبة فضاء لأغراض دفاعية
-
ماكرون: لن يتم إرسال عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا في الأسابيع القادمة
-
ليبيا.. السيطرة على تسرب نفطي في حقل "بحر السلام"
-
قوات الأمن السورية تنتشر في جرمانا قرب دمشق
-
السويد تعلن استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بشروط معينة