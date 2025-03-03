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حلفاء أوكرانيا يؤكدون دعمها.. وواشنطن تصعّد الضغوط على زيلينسكي

من القمة
من القمة
الإثنين، 03-03-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري-  عقد قادة دول حليفة لأوكرانيا قمة في لندن لإظهار دعمهم لكييف، والالتزام ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الأمن في أوروبا وزيادة الإنفاق الدفاعي، مع تمسكهم بضرورة استمرار الدعم القوي من الولايات المتحدة، وذلك عقب المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي. في الوقت نفسه، صعّدت واشنطن ضغوطها على الرئيس الأوكراني مجددًا، حيث ألمح مسؤولون إلى ضرورة رحيله.اضافة اعلان


وعقب القمة، التي عُقدت الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لو فيغارو إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل "الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة".

كما اقترح ماكرون أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3.5% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، وذلك لمواجهة تبدّل السياسات الأميركية في عهد ترامب، الذي بدأ محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون إشراك الأوروبيين أو كييف.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد انتهاء الاجتماع في لندن الذي حضره زيلينسكي، إن "على أوروبا تحمّل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارتنا والنجاح في ذلك، يجب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة".

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gnews

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