حلف الأطلسي يجري محادثات حول "أفضل طريقة" لإعادة فتح مضيق هرمز

08:01 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الأربعاء، أن الدول الأعضاء تجري محادثات حول "أفضل طريقة" لإعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.





وقال روته في مؤتمر صحافي خلال زيارة لمناورات تابعة للحلف في شمال النرويج "أنا على اتصال بالعديد من الحلفاء. نتفق جميعا، بالطبع، على ضرورة إعادة فتح المضيق. وما أعرفه هو أن الحلفاء يعملون معا، ويناقشون كيفية القيام بالأمر، وما هي أفضل طريقة".



وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفاء بلاده على إرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.





