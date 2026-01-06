الثلاثاء 2026-01-06 10:51 م

حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية

حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية
حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية
الثلاثاء، 06-01-2026 09:43 م
الوكيل الإخباري-   تمكنت الشرطة الأمريكية في تكساس من حل أقدم قضية اختفاء في ولاية "النجمة الوحيدة" بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة عقود، ومنحت عائلته شعورًا بالراحة والطمأنينة طال انتظاره.اضافة اعلان


وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1973، حين فُقد أثر الفتى نورمان براتر البالغ من العمر 16 عامًا بعد خروجه مع أصدقائه في مدينة دالاس، ليبقى مصيره مجهولًا حتى نجحت إدارة شرطة دالاس مؤخرًا في مطابقة هويته مع جثة مراهق كان قد قُتل في حادث دهس وهرب في مدينة روكبورت، على بُعد 380 ميلاً من منزله، في يوليو من نفس العام.

وجاء هذا الكشف التاريخي بعد أن قام فاحص طبي بمراجعة ملفات قديمة وتواصل مع وحدة المفقودين لوجود رابط محتمل، مما دفع المحقق رايان دالبي لاستخدام برامج التعرف على الوجه والتحليلات الجنائية التي أظهرت تطابقًا كبيرًا بين صور الحادث المجهول وصور نورمان.

وقد حُسمت القضية تمامًا حين التقى المحقق بآيزاك براتر، شقيق الضحية، الذي تعرف فورًا على وجه أخيه من خلال ندبات مميزة على الشفة والحاجب كان قد أصيب بها في صغره، ليُغلق بذلك ملف القضية رسميًا ويمنح عائلته الطمأنينة المنشودة.

وفيما تظل تفاصيل الأشهر الستة بين اختفائه ووفاته غير واضحة، يُرجح أنه تنقل داخل الولاية بالاعتماد على المواصلات مع آخرين.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

الكيان وسوريا يقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد

عربي ودولي الكيان وسوريا يقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد

ل

عربي ودولي ترامب: جرت محاولة لعزلي لأنني طلبت من زيلينسكي "عدم الغش"

النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

أخبار محلية النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

ل

طب وصحة اكتشاف سر قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة

ل

أخبار محلية توجه حكومي لفرض رسوم على مادة يستهلكها الأردنيون يوميا

الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

أخبار محلية الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية

عربي ودولي حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية



 






الأكثر مشاهدة