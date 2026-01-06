وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1973، حين فُقد أثر الفتى نورمان براتر البالغ من العمر 16 عامًا بعد خروجه مع أصدقائه في مدينة دالاس، ليبقى مصيره مجهولًا حتى نجحت إدارة شرطة دالاس مؤخرًا في مطابقة هويته مع جثة مراهق كان قد قُتل في حادث دهس وهرب في مدينة روكبورت، على بُعد 380 ميلاً من منزله، في يوليو من نفس العام.
وجاء هذا الكشف التاريخي بعد أن قام فاحص طبي بمراجعة ملفات قديمة وتواصل مع وحدة المفقودين لوجود رابط محتمل، مما دفع المحقق رايان دالبي لاستخدام برامج التعرف على الوجه والتحليلات الجنائية التي أظهرت تطابقًا كبيرًا بين صور الحادث المجهول وصور نورمان.
وقد حُسمت القضية تمامًا حين التقى المحقق بآيزاك براتر، شقيق الضحية، الذي تعرف فورًا على وجه أخيه من خلال ندبات مميزة على الشفة والحاجب كان قد أصيب بها في صغره، ليُغلق بذلك ملف القضية رسميًا ويمنح عائلته الطمأنينة المنشودة.
وفيما تظل تفاصيل الأشهر الستة بين اختفائه ووفاته غير واضحة، يُرجح أنه تنقل داخل الولاية بالاعتماد على المواصلات مع آخرين.
روسيا اليوم
-
