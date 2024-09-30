حماس تعلن اغتيال إسرائيل لقائدها في لبنان بغارة جوية

وأضافت الحركة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وأسفرت أيضا عن استشهاد زوجته ونجله ونجلته.
وكالات
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