 
الإثنين 2024-09-30 10:39 ص
 
 

حماس تعلن اغتيال إسرائيل لقائدها في لبنان بغارة جوية

قصف للاحتلال على مناطق في لبنان
قصف للاحتلال على مناطق في لبنان
الإثنين، 30-09-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-  قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الإثنين، إن قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج، فتح شريف “أبو الأمين” استشهد مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأضافت الحركة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وأسفرت أيضا عن استشهاد زوجته ونجله ونجلته.

وكالات
 
gnews

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