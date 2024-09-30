حماس تعلن اغتيال إسرائيل لقائدها في لبنان بغارة جوية

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الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الإثنين، إن قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج، فتح شريف “أبو الأمين” استشهد مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان. اضافة اعلان





وأضافت الحركة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل أبو الأمين في مخيم البص للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، وأسفرت أيضا عن استشهاد زوجته ونجله ونجلته.



وكالات