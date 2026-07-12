حملة أمنية واسعة في ريف دمشق تستهدف مطلوبين بقضايا جنائية وأمنية

ونقل مصدر أمني، بحسب وسائل إعلام سورية، أن الحملة تُعد من أوسع العمليات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنها أسفرت حتى الآن عن توقيف أكثر من 200 شخص، فيما لا تزال الإجراءات الأمنية مستمرة.
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