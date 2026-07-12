الأحد 2026-07-12 05:13 م

حملة أمنية واسعة في ريف دمشق تستهدف مطلوبين بقضايا جنائية وأمنية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 04:39 م
الوكيل الإخباري- شهدت مناطق عدة بريف دمشق حملة أمنية شملت بلدات الذيابية والحسينية ونجها وخربة الورد، استهدفت ملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية وأمنية، إلى جانب متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة.اضافة اعلان


ونقل مصدر أمني، بحسب وسائل إعلام سورية، أن الحملة تُعد من أوسع العمليات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنها أسفرت حتى الآن عن توقيف أكثر من 200 شخص، فيما لا تزال الإجراءات الأمنية مستمرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية عاجل ارتفاع رخص الأبنية في المملكة 5.4% خلال الأشهر الخمسة

ر

أخبار محلية الضمان الاجتماعي يدعو الصيدليات إلى استكمال إجراءات شمولها وشمول العاملين لديها

ل

عربي ودولي حملة أمنية واسعة في ريف دمشق تستهدف مطلوبين بقضايا جنائية وأمنية

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي

عربي ودولي مجلس الشعب السوري الانتقالي يعقد أولى جلساته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: مضيق هرمز مفتوح

ع

أخبار الشركات لكزس تكشف عن سيارة LFA الاختبارية وترسم ملامح مرحلة جديدة لأداء السيارات الرياضية الكهربائية

ب

أخبار محلية ولي العهد لفريق الانقاذ الأردني: حفظكم الله ذخراً وفخراً للأردن

ب

شؤون برلمانية "قانونية الأعيان" تلتقي رئيس وأعضاء نظيرتها العُمانية



 
 






الأكثر مشاهدة

 