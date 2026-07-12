حملة أمنية واسعة في ريف دمشق تستهدف مطلوبين بقضايا جنائية وأمنية

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الوكيل الإخباري- شهدت مناطق عدة بريف دمشق حملة أمنية شملت بلدات الذيابية والحسينية ونجها وخربة الورد، استهدفت ملاحقة مطلوبين في قضايا جنائية وأمنية، إلى جانب متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة. اضافة اعلان





ونقل مصدر أمني، بحسب وسائل إعلام سورية، أن الحملة تُعد من أوسع العمليات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنها أسفرت حتى الآن عن توقيف أكثر من 200 شخص، فيما لا تزال الإجراءات الأمنية مستمرة.





