حملة تبرع بالدم في صيدا دعما للجنوب اللبناني وأهله

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الوكيل الإخباري- نظّم فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد، حملة وطنية ميدانية للتبرع بالدم دعمًا للجرحى في مستشفيات الجنوب، في ساحة النجمة في مدينة صيدا، لاقت إقبالًا كثيفًا من المواطنين اللبنانيين. اضافة اعلان





وأودعت الوحدات مستشفى الراعي لتتم معالجتها وإرسالها إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية.



وأكّد الفوج الاستمرار في تأمين وحدات الدم إلى مستشفيات الجنوب.