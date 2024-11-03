 
الأحد 2024-11-03 03:28 م
 

حملة تبرع بالدم في صيدا دعما للجنوب اللبناني وأهله

فوج الإنقاذ الشعبي في لبنان
فوج الإنقاذ الشعبي في لبنان
الأحد، 03-11-2024 02:56 م
الوكيل الإخباري-    نظّم فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد، حملة وطنية ميدانية للتبرع بالدم دعمًا للجرحى في مستشفيات الجنوب، في ساحة النجمة في مدينة صيدا، لاقت إقبالًا كثيفًا من المواطنين اللبنانيين.اضافة اعلان


وأودعت الوحدات مستشفى الراعي لتتم معالجتها وإرسالها إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية.

وأكّد الفوج الاستمرار في تأمين وحدات الدم إلى مستشفيات الجنوب.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية

الرئيس المصري يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

عربي ودولي السيسي لمديرة صندوق النقد: الأولوية هي التخفيف عن المصريين

جلالة الملك عبدالله الثاني يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

أخبار محلية الملك يكرم لاعبين أردنيين

ا

عربي ودولي رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لإنشاء اتحاد دفاعي أوروبي

أعمال عنف في السودان

عربي ودولي الشيخ شخبوط يعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في السودان

تعبيرية

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,341 شهيدا و102,105 مصابا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

امطار

الطقس شاهد : بدء تساقط امطار رعدية غزيرة فـــي الاردن - فيديو



 


الأكثر مشاهدة