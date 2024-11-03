حملة تبرع بالدم في صيدا دعما للجنوب اللبناني وأهله

وأودعت الوحدات مستشفى الراعي لتتم معالجتها وإرسالها إلى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول – النبطية.
وأكّد الفوج الاستمرار في تأمين وحدات الدم إلى مستشفيات الجنوب.
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