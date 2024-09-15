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حملة ترامب تعلن أنه "آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه"

دونالند ترامب
ترامب
الأحد، 15-09-2024 11:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه"، مؤكدة أن الرئيس السابق في أمان.

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وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه، ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

 
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