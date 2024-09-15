حملة ترامب تعلن أنه "آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه"

وقال المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه، ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".
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