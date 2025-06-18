خامنئي يتوعد الاحتلال ويؤكد جاهزية بلاده للرد

الوكيل الإخباري- توعد المرشد الإيراني علي خامنئي الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد جاهزية بلاده للرد.

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وقال خامنئي في كلمة له، اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله.



وأضاف أن إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجواء البلاد ولن تنسى دماء الشهداء.