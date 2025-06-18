الأربعاء 2025-06-18 02:16 م
 

خامنئي يتوعد الاحتلال ويؤكد جاهزية بلاده للرد

ل
المرشد الإيراني علي خامنئي
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري- توعد المرشد الإيراني علي خامنئي الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد جاهزية بلاده للرد.

اضافة اعلان


وقال خامنئي في كلمة له، اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله.


وأضاف أن إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجواء البلاد ولن تنسى دماء الشهداء.


وأشار خامنئي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب.

 
gnews

أحدث الأخبار

قفلب

فيديو منوع عائلة من الفيلة نائمة تم تصويرها بواسطة الدرون

غ66فا6ا

فيديو منوع الطريقة الصحيحة والآمنة لتثبيت كرسي الاطفال في السيارة

جانب من المؤتمر

أخبار محلية الصفدي: الأردن شريك موثوق لألمانيا والمجتمع الدولي.. وعلاقاتنا راسخة مبنية على الاحترام

فل

فيديو منوع هكذا ينام متسلقي الجبال أثناء صعودهم للمرتفعات الشاهقة

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فلفل

فيديو منوع شاب يصعد إلى قمة مبنى إمباير ستيت ويتسلق ما يقارب 1435 قدما

غاغ

فيديو منوع شخص يوثق أعمال يدوية صنعت بشكل احترافي

نتمت

طب وصحة ماذا يحدث للكبد عند شرب القهوة يوميا؟



 
 





الأكثر مشاهدة