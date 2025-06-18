خامنئي يتوعد الاحتلال ويؤكد جاهزية بلاده للرد

وقال خامنئي في كلمة له، اليوم الأربعاء، إن الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله.
وأضاف أن إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجواء البلاد ولن تنسى دماء الشهداء.
وأشار خامنئي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب.
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