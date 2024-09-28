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خامنئي يصدر بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان

خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
السبت، 28-09-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري- أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان.

وقال خامنئي: "على الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر بكثير من قدرتهم على الحاق خسارة مهمة ببنية حزب الله القوية.. كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله".

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وأضاف: "قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله هي التي سترسم مصير المنطقة.. لبنان سيجعل عدوه الشرير يندم على عدوانه".


وتابع: "من واجب كل مسلم وبكل ما يملك من إمكانات، الوقوف إلى جانب لبنان وحزب الله بوجه الكيان الصهيوني".

 
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