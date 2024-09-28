خامنئي يصدر بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان

الوكيل الإخباري- أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان.



وقال خامنئي: "على الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر بكثير من قدرتهم على الحاق خسارة مهمة ببنية حزب الله القوية.. كل قوى المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله".

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وأضاف: "قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله هي التي سترسم مصير المنطقة.. لبنان سيجعل عدوه الشرير يندم على عدوانه".