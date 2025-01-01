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خامنئي ينتقد وجود قواعد أمريكية على الأرض السورية

الزعيم الإيراني علي خامنئي
خامنئي
الأربعاء، 01-01-2025 07:30 م
الوكيل الإخباري-   انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء 1 يناير/ كانون الثاني، في ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ما وصفه بالاعتداء على الأراضي السورية، وهاجم وجود قواعد أمريكية في سوريا.اضافة اعلان


وقال خامنئي إن "سوريا للسوريين ومن اعتدى على أرض سوريا سيجبر بدون شك على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري".
 
gnews

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