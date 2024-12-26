الوكيل الإخباري- قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر على شبكة التواصل الاجتماعي X، إن ديون أوكرانيا ستقع على عاتق الجانب الأمريكي، لأن هذه الدولة نفسها ستختفي من الوجود.



بهذا الشكل أجاب ريتر، على سؤال الصحفي تاكر كارلسون، الذي سأل مشتركيه ومتابعيه، عما إذا كان يتعين على أوكرانيا سداد جميع ديون القروض المقدمة لها.



وأضاف الخبير: "أوكرانيا لن يكون لها وجود، وسوف يقع هذا الدين على عاتقنا".

اضافة اعلان



ووفقا له، سيكون ذلك نتيجة مباشرة لهزيمة الولايات المتحدة في الحرب بالوكالة مع روسيا.



وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف ديسمبر عن قرض بقيمة 20 مليار دولار لكييف كجزء من قرض عام لمجموعة السبع بقيمة 50 مليار دولار، مع السداد من عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة.



بشكل إجمالي، جمدت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع، ما يقرب من 300 مليار يورو من الأصول الروسية بعد بدء عملية عسكرية خاصة. ويؤكد الجانب الروسي على أن ذلك ليس إلا سرقة واضحة ومكشوفة.



من جانبه، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن روسيا تملك كذلك إمكانية عدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في أراضيها.