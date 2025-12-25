خبير أمريكي يحذر من احتمال صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"

الوكيل الإخباري- أفاد الخبير العسكري الأمريكي دانيال ديفيس بأن احتمال خطر نشوب صراع عسكري بين روسيا وحلف "الناتو" يتزايد مع مرور الوقت.



وكتب دانيال ديفيس، في حسابه على منصة "إكس": "يتجه العالم بسرعة نحو صراع عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".



وأضاف: "لقد زرع الأوروبيون بذور صراع مستقبلي، وهم الآن يسقونها ويخصبونها، وأحذر من أن خطر الصدام المباشر بين روسيا وحلف الناتو يتزايد مع مرور كل عام".

اضافة اعلان



وأوضح ديفيس أنه "لا يوجد شيء في السنوات الأربع الماضية يشير إلى أن هذا الاتجاه يتباطأ".



في وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إلى أن موسكو لا تلمس أي مؤشرات على نية "الناتو" إعادة النظر في نهج المجابهة مع روسيا التي لم توصد باب الحوار يوما.