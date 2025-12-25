خبير أمريكي يحذر من احتمال صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"

وكتب دانيال ديفيس، في حسابه على منصة "إكس": "يتجه العالم بسرعة نحو صراع عسكري بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".
وأضاف: "لقد زرع الأوروبيون بذور صراع مستقبلي، وهم الآن يسقونها ويخصبونها، وأحذر من أن خطر الصدام المباشر بين روسيا وحلف الناتو يتزايد مع مرور كل عام".
وأوضح ديفيس أنه "لا يوجد شيء في السنوات الأربع الماضية يشير إلى أن هذا الاتجاه يتباطأ".
في وقت سابق، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إلى أن موسكو لا تلمس أي مؤشرات على نية "الناتو" إعادة النظر في نهج المجابهة مع روسيا التي لم توصد باب الحوار يوما.
كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصريحات حول احتمال شن روسيا هجوما على أوروبا بأنها "أكاذيب وخزعبلات"، مؤكدا أن روسيا لا تنوي الدخول في حرب مع الدول الأوروبية، ولكن إذا بدأت أوروبا الحرب فروسيا مستعدة لها.
RT
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها
-
النهر الجوي .. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة بلوس أنجلوس
-
بيان قطري عن التطورات الأخيرة في اليمن
-
مصر .. السلطات تتحرك بعد رصد واقعة احتيال كبرى تخص المتحف الكبير
-
الحكومة اليمنية تشيد ببيان السعودية حول حضرموت والمهرة
-
الداخلية السورية تفتح الباب لعناصر الأمن المنشقين عن الأسد
-
نتنياهو سيناقش 4 ملفات أساسية مع ترامب في واشنطن
-
الدفاع الروسية تفيد بتدمير 48 مسيرة جوية معادية