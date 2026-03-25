الأربعاء 2026-03-25 08:49 ص

خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب

خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب
خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب
 
الأربعاء، 25-03-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   طرح الخبير العسكري الروسي يوري كنوتوف سيناريوهين للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران المشتعلة منذ 28 فبراير 2026، أحدهما مرعب، والثاني لا يخطر على بال أحد.اضافة اعلان


السيناريو المرعب، وفق طرح هذا الخبير والمؤرخ المتخصص في الدفاع الجوي، يفيد بإمكانية أن تستخدم الولايات المتحدة أسلحة نووية حرارية على الأراضي الإيرانية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الخيار الأول يتمثل في استخدام أسلحة نووية حرارية تكتيكية من طراز B61-12، مرجحًا أن تكون الأهداف مراكز نووية وصاروخية في إيران، وهو أمر يراه واردًا تمامًا.

أما الخيار الثاني، الذي يمكن وصفه بالمذهل، فيفترض قيام إسرائيل بعمليات تخريب في الولايات المتحدة أو في منشآت عسكرية أمريكية، مع التخفي في زي القوات الإيرانية، وعندها يتمكن دونالد ترامب من إعلان إيران منظمة إرهابية، ما يتيح له الحصول على موافقة الكونغرس لشن حرب شاملة.

من جانبه، رأى مايكل بريجنت، ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق، أن الحرب الأمريكية ضد إيران قد تستمر عدة أشهر أو تنتهي في الأسابيع المقبلة، موضحًا أن الضربات تركز حاليًا على البنية التحتية للحرس الثوري الإسلامي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، ما سيؤدي إلى تدمير 95 بالمئة من مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، معتبرًا أن المهمة أُنجزت.

السيناريو الثاني الذي طرحه يتضمن محاولة الضغط على القيادة الإيرانية من خلال دعم المعارضة، وبدلًا من شن هجمات واسعة النطاق، يمكن توجيه ضربات محددة ضد قوات الأمن مع تقديم الدعم لمعارضي النظام في الوقت نفسه.

كما عبّر بريجنت عن اعتقاده أن خيارًا ثالثًا لا يزال مطروحًا، يتمثل في صراع طويل الأمد منخفض الحدة من دون تدخل بري، حيث تحافظ الولايات المتحدة وإسرائيل على سيطرتهما على المجال الجوي وتنفذان ضربات جوية عند ظهور أهداف، على غرار ما حدث في حملات سابقة، مستبعدًا إرسال قوات برية بسبب خطر التورط في حرب طويلة الأمد ذات عواقب غير متوقعة.

أما تحليلات الفيلسوف الصيني الكندي، جيانغ شيويه تشين، المعروف بـ"نوستراداموس الصيني"، فترى أن الولايات المتحدة لن تخسر هذه الحرب فحسب، بل إن هزيمتها ستُحسم بعوامل اقتصادية أكثر منها عسكرية بحتة، وأن الحرب ستنتهي بانهيار اقتصادي للولايات المتحدة وليس بهزيمة عسكرية صرفة، كما أنها ستغير النظام العالمي بشكل جذري.

من الناحية العسكرية، يلفت هذا الفيلسوف إلى أن النظام الذي صممه الجيش الأمريكي في الحقبة الباردة لم يعد مناسبًا لحروب القرن الحادي والعشرين، لأنه مكلف ومعقد ويعاني من الفساد الداخلي، فيما يرى أن إيران على النقيض من ذلك استعدت لهذا الصراع على مدى عشرين عامًا، وتعتمد تكتيكات غير متكافئة، مثل استخدام طائرات مسيّرة لا تتجاوز تكلفتها خمسين ألف دولار لاستنزاف صواريخ باتريوت التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

يُذكر أن جيانغ شيويه تشين يطلق على منهجه البحثي اسم "التاريخ التنبؤي"، وهو منهج يقوم على نظرية الألعاب والدورات التاريخية، وليس على ما يُسمى بالتنبؤ، وهو يؤكد أن إطاره التحليلي يهدف إلى استنتاج تطور الأحداث من خلال تحليل دوافع صانعي السياسات.

نوستراداموس الصيني كان قد توقع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وشنّه حربًا على إيران، وكما نرى نجح في ذلك، في حين تبقى توقعاته بشأن نتيجة الحرب، كما الآخرين، على المحك في انتظار الآتي.

روسيا اليوم 
 
 


إصابات واسعة بين الجنود الأمريكيين مع استمرار الحرب

عربي ودولي إصابات واسعة بين الجنود الأمريكيين مع استمرار الحرب

عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون إعدام الأسرى الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم ال

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يبدي معارضته على مشروع قانون إعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلي

العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا

عربي ودولي العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا

خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب

عربي ودولي خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة صفد في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان. من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض مسيّرة في الجليل الغربي وصواريخ في الجل

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

عربي ودولي حزب الله: استهدفنا قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المملكة

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المملكة

أسواق ومال أسواق العملات تتأرجح في ظل تشكك المتداولين في جهود إنهاء الحرب مع إيران



 






